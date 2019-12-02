Футбол

MetaratingsMetaratings«Краснодар» не сумел обыграть «Тамбов»

В матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» принимал на своем поле «Тамбов». Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:15, Ашберн
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Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси.
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В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
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Несколько часов назад обрушился путепровод при въезде в Оренбург.
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