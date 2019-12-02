Футбол
Metaratings«Краснодар» не сумел обыграть «Тамбов»
В матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» принимал на своем поле «Тамбов». Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.
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«Краснодар» дома сыграл вничью с «Тамбовом» и упустил возможность выйти на 2-е место в РПЛ
Sport24.ruвчера в 13:25
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Самым популярным графическим окружением является GNOME, а дисплейным менеджером — X11.
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Первый серийный кроссовер марки Genesis был запечатлен фотошпионами без камуфляжа.