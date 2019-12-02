Футбол

MetaratingsMetaratings«Краснодар» не сумел обыграть «Тамбов»

В матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» принимал на своем поле «Тамбов». Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.
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«Краснодар» — «Тамбов»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

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