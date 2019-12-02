Футбол
Metaratings«Краснодар» не сумел обыграть «Тамбов»
В матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» принимал на своем поле «Тамбов». Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.
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Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Общество
Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Политика
В ДНР обвинили Зеленского в попытках переиначить «Минск-2»
Условия для проведения местных выборов в Донбассе, выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются попыткой переиначить минские соглашения и не имеют ничего общего с действительностью, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Армия и оружие
Турция изучает характеристики российских Су-35
Турция тщательно изучает технические характеристики сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35, но говорить о покупке российских самолетов еще рано.
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Армия и оружие
Опубликовано фото российского боевого робота в Сирии
В Сети появилась фотография российского боевого роботизированного комплекса «Уран-9», сделанная, предположительно, в Сирии.
Здоровье
У здания Минздрава в Москве проходит серия одиночных пикетов
Аналогичные пикеты проходят и в ряде других российских городов.
Политика
Захарова заступилась за права жителей Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Происшествия
В Новосибирске отчим убил 5-летнюю девочку
В Новосибирске задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей 5-летней падчерицы.
Общество
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
В декабре в ряде российских регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Авто
Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной
Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
Спорт
Сборная России завоевала бронзовые медали на ЧМ по пляжному футболу
Сборная России победила команду Японии со счетом 5:4 в борьбе за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Происшествия
Суд арестовал более 9 млн рублей экс-главы Хабаровского края Ишаева
Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств «Роснефти».
Шоу-бизнес
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
Общество
В России одобрили многомиллионные штрафы за отказ сотрудничать с ФСБ
За повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки теперь грозит штраф на сумму от 1 до 6 млн рублей.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби
Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Абу-Даби — последнего этапа Формулы 1 в 2019 году.
Общество
Овнам предстоит горячий спор, а Козерогов ждёт крупная покупка
Стрелец Не стоит ввязываться в конфликты и авантюры. Если вы захотите выяснять отношения с окружающими людьми, то старайтесь выбирать слова.
Общество
Большинство россиян не доживут до пенсионного возраста
Большинство российских граждан не смогут дожить до нового пенсионного возраста, утвержденного правительством.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров устроил пышный праздник для дочери
В воскресенье, 1 декабря, артист устроил роскошный праздник для дочери в Москве в ресторане «Шале Березка».
Политика
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд
США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.