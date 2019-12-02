Футбол

MetaratingsMetaratings«Краснодар» не сумел обыграть «Тамбов»

В матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» принимал на своем поле «Тамбов». Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.
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«Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом» в домашнем матче РПЛ

Чемпионат13:26

«Быки» не обогнали паровоз Семина

Спорт-Экспресс14:00

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Тамбовом» и упустил возможность выйти на 2-е место в РПЛ

Sport24.ru13:25

«Краснодар» объявил состав команды на матч с «Тамбовом»

Кубанские новости10:31

Газинский — в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Тамбовом»

Sportbox.RU10:05

Известны составы «Краснодара» и «Тамбова» на игру чемпионата России

Газета.Ru10:35

«Краснодар» - «Тамбов»: Газинский - в стартовом составе «быков»

Soccer.ru10:55
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Происшествия

На Украине задержали двух подозреваемых в убийстве сына депутата

Известия 07:50
Происшествия

Водитель рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса погиб

Ранее стало известно, что утром в воскресенье автобус, следовавший из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу.
РИА Новости вчера в 12:48
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Футбол

Вирджил ван Дейк: «К сожалению, есть такие люди, как Месси»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал свое второе место в опросе за «Золотой мяч». Голландец уступил Лионелю Месси.
Sportbox.RU 16:38
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК 17:04
Происшествия

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
Наука

Ученые не нашли следов массовых смертей в период Юстиниановой чумы

Исследователи не нашли свидетельств массовой гибели людей во время Юстиниановой чумы, которая в начале средних веков бушевала в Средиземноморье, некоторых регионах Европы и Ближнего Востока.
N+1 16:11
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета вчера в 02:14
Происшествия

В Корее пилот ВВС США получил ранения при катапультировании

Российская газета 11:09
Экономика

Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики

Инвестиции в 300 млрд рублей во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 процентного пункта в год, утверждают эксперты ВШЭ.
Forbes 02:34
Происшествия

В Ингушетии мужчина ранил трех дорожных рабочих из травматики

Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают неизвестного мужчину, который из травматического оружия ранил трех дорожных рабочих, сообщает региональное МВД.
РИА Новости 10:55
Политика

SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
ТАСС 07:34
Экономика

В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.
Наша версия 09:59
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини

Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
7Дней.ру 30 ноября в 02:30
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 03:20
Технологии

Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям

Корпорация Microsoft официально прекратила предоставлять возможность бесплатного обновления Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10 в декабре 2017 года.
3DNews 30 ноября в 15:04
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Политика

Правительство внесло в Госдуму документ о биологической безопасности

Авторы документа указывают, что биологические угрозы различного рода нарастают, а потому необходимы единые межотраслевые подходы для функционирования эффективной системы обеспечения биологической безопасности.
РБК 14:36
Общество

Белый медведь с надписью «Т-34» на боку попал на видео

Исследователи считают, что краска, скорее всего, не навредит здоровью медведя, но может помещать ему охотиться, поскольку теперь он слишком заметен на снегу.
Московский Комсомолец 02:50
Музыка

На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак

На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
Соловей.Инфо 04:44
Гаджеты

В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi

В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.
Российская газета 08:40
Политика

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Lenta.ru 12:59
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
RT на русском 07:25
Политика

Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину "нейтрализовать негативное влияние" российских контрмер, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
РИА Новости 15:31
Футбол

«Традиции»: Глушаков сходил в баню с футболистами «Спартака»

На снимке рядом с Глушаковым стоят футболисты "Спартака": вратарь Александр Максименко, защитники Андрей Ещенко и Илья Гапонов.
РИА Новости 14:54
Авто

Опубликованы изображения нового Skoda Rapid

РИА Новости 30 ноября в 22:38
Происшествия

СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге

Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
РБК 14:39
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы

ТАСС 06:11
Общество

В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
РИА Новости 09:53
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