Футбол

MetaratingsMetaratings«Краснодар» не сумел обыграть «Тамбов»

В матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» принимал на своем поле «Тамбов». Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.
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«Краснодар» — «Тамбов»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

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Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
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Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
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Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост.
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ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
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Экран Samsung Galaxy S11 подтвержден

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Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность

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