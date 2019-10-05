Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»

«Краснодар» на своем поле примет «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России. Пресс-служба «быков» обратилась к болельщикам, поблагодарив их за поддержку.
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Обращение «Краснодара» к болельщикам после поражения от «Хетафе» в Лиге Европы

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«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»

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Как ФК «Краснодар» сыграл с испанским «Хетафе»

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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:45, Вашингтон
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Индекс PMI производственного сектора Китая вырос в сентябре до 49,8

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая укрепился до 49,8 в сентябре 2019 года, что значительно выше 49,5 в августе того же года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.
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В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

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ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).
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Трамп шлепнул по колену президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
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Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении

В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны.
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР

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Минское «Динамо» извинилось перед «Амкалом» за расизм фанатов

Выезд российской команды футбольных блогеров «Амкал» в Беларуси на матч против болельщиков минского «Динамо» (3:3, победа минчан по пенальти) был омрачен расистской выходкой двух игроков белорусской команды.
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В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
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Американский режиссёр Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова подтвердили слухи о своём романе, появившись вместе на премьере фильма "Pacified" на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне.
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При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
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В Саратовской области уволен с должности главный врач Дергачевской районной больницы за то, что его пациенты добирались на гемодиализ в микроавтобусе с овощами.
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Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
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Евгения Медведева выиграла турнир в Шанхае.
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Парашют возвращающегося с МКС корабля «Союз МС-12» раскрылся

Парашют спускаемого аппарата корабля "Союз МС-12" с возвращающимся на Землю экипажем раскрылся, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки.
РИА Новости 03 октября в 06:55
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Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал дебют российского вратаря

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