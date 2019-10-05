Футбол
Sportbox.RU«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»
«Краснодар» на своем поле примет «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России. Пресс-служба «быков» обратилась к болельщикам, поблагодарив их за поддержку.
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Парень, из-за которого Галицкий поссорился с Федуном. Как играет за «Спартак» Иван Репях
Спорт-Экспрессвчера в 08:00
«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения от «Хетафе» в Лиге Европы
Sport24.ruвчера в 19:54
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Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
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В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Баскетбол
22 очка Хиллиарда помогли ЦСКА обыграть «Валенсию» на старте Евролиги
Экономика
Индекс PMI производственного сектора Китая вырос в сентябре до 49,8
Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая укрепился до 49,8 в сентябре 2019 года, что значительно выше 49,5 в августе того же года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.
Политика
МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Единоборства
Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229
Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
Армия и оружие
Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении
В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Футбол
Минское «Динамо» извинилось перед «Амкалом» за расизм фанатов
Выезд российской команды футбольных блогеров «Амкал» в Беларуси на матч против болельщиков минского «Динамо» (3:3, победа минчан по пенальти) был омрачен расистской выходкой двух игроков белорусской команды.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
Общество
Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски
Американский режиссёр Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова подтвердили слухи о своём романе, появившись вместе на премьере фильма "Pacified" на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне.
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold не выдержал заявленное количество сгибаний
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
Политика
Киев согласует с Россией закон об особом статусе Донбасса
Глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко заявил в эфире телеканала "112 Украина", что все законодательные акты, касающиеся особого статуса Донбасса, будут не только приняты украинским парламентом, но и согласованы с Россией.
Здоровье
Врач уволен за провозку пациентов в машине с овощами в Саратове
В Саратовской области уволен с должности главный врач Дергачевской районной больницы за то, что его пациенты добирались на гемодиализ в микроавтобусе с овощами.
Происшествия
Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Евгения Медведева выиграла турнир в Шанхае.
Политика
Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР, пишут СМИ
Дональд Трамп готов предложить КНДР приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, пишет Time со ссылкой на источники в Белом доме.
Космос
Парашют возвращающегося с МКС корабля «Союз МС-12» раскрылся
Парашют спускаемого аппарата корабля "Союз МС-12" с возвращающимся на Землю экипажем раскрылся, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки.