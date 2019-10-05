Футбол
Sportbox.RU«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»
«Краснодар» на своем поле примет «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России. Пресс-служба «быков» обратилась к болельщикам, поблагодарив их за поддержку.
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«Краснодар» – болельщикам: «Спасибо вам за веру и поддержку! Даже в трудную минуту»
Бомбардир.рувчера в 23:57
«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения от «Хетафе» в Лиге Европы
Sport24.ruвчера в 19:54
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Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям
Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.
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В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
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Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
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В Якутии экс-депутат погиб из-за нападения медведя
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу двух министров иностранных дел, заявил, что Кремль выступает за восстановление хороших отношений с Грузией, а данные переговоры "дадут старт конструктивному диалогу между Москвой и Тбилиси".
Происшествия
В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину
Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.
Политика
Полностью обеспечить Крым и Севастополь водой планируется к 2025 году
Потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.
Здоровье
Употребление рыбы в раннем детстве снижает риск развития заболеваний
В соответствии с предыдущими метаанализами нескольких исследований ученые обнаружили, что употребление рыбы в возрасте одного года, по-видимому, снижает риск развития экземы и астмы.
Шоу-бизнес
Мэйси Уильямс из «Игры Престолов» стыдится своего тела после съемок
Актриса объяснила, что на втором или третьем сезоне сериала ее тело начало меняться и она «стала женщиной».
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Политика
Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.
Происшествия
В Ростовской области задержали сбежавшего из колонии заключенного
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Кино
Мишель Пфайффер приехала в Москву
Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».
Армия и оружие
СМИ Китая: Россия издевательски ответила на «мать всех бомб», созданную США
На самый мощный неядерный авиационный боеприпас США GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, также известный как «мать всех бомб», в России ответили издевательским образом, создав авиабомбу АВБПМ, мощность которой вчетверо выше, сообщает 3 октября китайский информресурс Sohu.
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
Учитель в Якутии, грозившая ребенку "спустить шкуру" за потерянную тетрадь, уволилась из школы по собственному желанию, сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Футбол
Дивеев и Магнуссон не помогут ЦСКА в матче с «Ростовом»
Как стало известно Sport24, защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не примут участие в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом».
Волейбол
Российские волейболисты проиграли бразильцам на Кубке мира
После четырех матчей сборная России занимает шестое место в турнирной таблице Кубка мира, одержав две победы.
Общество
Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире
Политика
Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине
Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Политика
ФСБ предотвратила теракты в четырех городах России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах центральной России.
Авто
В октябре АвтоВАЗ предлагает Lada Largus CNG по выгодной цене
В программе «Осенее предложение» теперь участвуют Lada Largus универсал CNG, Lada Largus Cross CNG и Lada Largus фургон CNG.