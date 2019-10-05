«Краснодар» на своем поле примет «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России. Пресс-служба «быков» обратилась к болельщикам, поблагодарив их за поддержку.

«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»

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