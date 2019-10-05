Футбол
Sportbox.RU«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»
«Краснодар» на своем поле примет «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России. Пресс-служба «быков» обратилась к болельщикам, поблагодарив их за поддержку.
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«Краснодар» – болельщикам: «Спасибо вам за веру и поддержку! Даже в трудную минуту»
Бомбардир.рувчера в 23:57
«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения от «Хетафе» в Лиге Европы
Sport24.ruвчера в 19:54
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Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Стало известно, что после смерти бессменного худрука Марка Захарова столичный театр «Ленком» возглавил сотрудник культурного учреждения Марк Варшавер.
Вечерний курьер вчера в 08:05
Политика
Стало известно, как Владимир Путин проведет свой день рождения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит свой 67-й день рождения.
WMJ.ru вчера в 17:29
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Армия и оружие
Турция может принять решение о начале операции в Сирии в ближайшие дни
Решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято "сегодня или завтра", заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 04:27
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РИА Новости 03 октября в 18:42
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ворвался в квартиру к Елене Степаненко
Экспресс газета 02:50
Политика
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
RT на русском 03:32
Единоборства
Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Петербургский дневник 03 октября в 06:03
Культура
Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос».
Рифей-Пермь вчера в 16:17
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК 03:40
Политика
Путин рассказал про веру в Зеленского и ситуацию в Донбассе
Президент заявил, что если у украинского коллеги хватит политического мужества, сил довести это (урегулирование) до конца, то Зеленский утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений.
Вести.Ru 03 октября в 13:56
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия вчера в 16:59
Происшествия
Экс-депутат погиб после нападения медведя в Якутии
Экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб после нападения медведя в Оймяконском районе.
Газета.Ru 03:09
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Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов после взвешивания
После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.
Чемпионат вчера в 19:51
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru вчера в 05:23
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс 03 октября в 02:53
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Происшествия
В Волгограде скончался ребенок-пассажир рейса Грозный – Москва
Малолетний пассажир самолета, экстренно севшего в Волгограде, скончался в местной больнице.
Политическая Экспертиза вчера в 02:47
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД
В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
REGNUM 02:20
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Украинская певица Maruv может представить Россию на премии MTV
Газета.Ru вчера в 15:34
Происшествия
В Подмосковье жестоко убита 17-летняя студентка
Российская газета 04:11
Энергетика
Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
РБК 03 октября в 22:30
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
РИА Новости вчера в 23:13
Экономика
Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей
Российская авиакомпания, взяв в лизинг самолет за границей, занизила его стоимость в 2,7 раза, а бюджет в результате недополучил свыше 100 млн руб. таможенных сборов, утверждает Счетная палата, которая обнаружила предполагаемое нарушение при проверке порядка таможенного контроля при декларировании товаров в 2016–2018 годах.
РБК 03:00
Технологии
Нейросети научили выявлять запрещенный к показу контент в видеопотоке
Специалисты из Центра компетенций НТИ "Центр технологий распределенных реестров СПбГУ" создали уникальное программное обеспечение на основе нейросетей для определения нежелательного контента.
РЕН ТВ 03:59