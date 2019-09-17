Стоит отметить, что «Краснодар» после ареста футболиста был намерен разорвать контракт с Мамаевым и даже направил заявление на расторжение трудового соглашения в палату РФС. Действующий контракт Мамаева с «Краснодаром» истекает 31 декабря.

с чего всё началось

Как стало известно «Чемпионату», позиция «Краснодара» в отношении полузащитника Павла Мамаева не изменилась. Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет расторгнуть с Мамаевым контракт, который действует до 31 декабря 2019 года.

«Краснодар» не изменил позицию по будущему в клубе Мамаева

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