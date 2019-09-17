Как стало известно Sport24, руководство «Краснодара» в ближайшее время обсудит с полузащитником Павлом Мамаевым возможность продолжения сотрудничества. Мамаев 17 сентября был освобожден из колонии по УДО.

с чего всё началось

Стоит отметить, что «Краснодар» после ареста футболиста был намерен разорвать контракт с Мамаевым и даже направил заявление на расторжение трудового соглашения в палату РФС. Действующий контракт Мамаева с «Краснодаром» истекает 31 декабря.

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