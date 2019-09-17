Футбол

АиФ КраснодарАиФ Краснодар«Краснодар» обсудит с Мамаевым возможность дальнейшего сотрудничества

Хавбек "черно-зеленых" вышел на свободу по УДО вместе с Кокориным 17 сентября ФК "Краснодар" обсудит с Павлом Мамаевым возможность продолжения сотрудничества, сообщает "Sport-24".
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Краснодар» обсудит с Мамаевым возможность продолжения сотрудничества

Как стало известно Sport24, руководство «Краснодара» в ближайшее время обсудит с полузащитником Павлом Мамаевым возможность продолжения сотрудничества. Мамаев 17 сентября был освобожден из колонии по УДО.
Sport24.ru08:06

Подробнее о событии

«Краснодар» обсудит с Мамаевым возможность продолжения сотрудничества

Sport24.ru08:06

Заявление «Краснодара» о расторжении контракта с Мамаевым рассмотрят до конца сентября

Спорт-Экспресс03:40

«Краснодар» из-за травм обсудит с Мамаевым продолжение сотрудничества

Чемпионат08:27

«Краснодар» обсудит с Мамаевым вариант дальнейшего сотрудничества

Матч ТВ08:38

«Краснодар» обсудит с Мамаевым возможность продления контракта

Советский спорт09:40

«Краснодар» передумал увольнять Мамаева

ProstoProSport08:52

«Краснодар» готов обсудить с Мамаевым его будущее в клубе

Газета.Ru08:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 12:42, Вашингтон
Футбол

Антон Миранчук перенес операцию

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.
Спорт-Экспресс 10:15
Происшествия

Адвокат Устинова заявил о подготовке апелляционной жалобы на приговор

Адвокат пояснил, что в настоящее время он составляет апелляционную жалобу.
RT на русском 10:19
Политика

США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил Пенс

США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
РИА Новости 11:46
Политика

Суд арестовал один из основных активов Порошенко

Печерский суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко и является одним из основных его предприятий.
BFM.ru 10:40
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли из колонии

Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.
ТАСС 02:44
Политика

Путин процитировал Коран, комментируя атаку на Саудовскую Аравию

Находясь в Турции, где большая часть населения — мусульмане, Владимир Путин обращается к строкам Корана.
Вести.Ru 01:42
Транспорт

Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Интерфакс 05:09
Политика

Игорь Крутой приехал на инаугурацию Игоря Бабушкина

Арбуз 05:03
Политика

Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Политика

Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность

Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Происшествия

На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой

RT на русском 02:09
Общество

Ульяновская чиновница извинилась за селфи в нафталановой ванне

Интерфакс 09:28
Происшествия

ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море за браконьерство

ФСБ задержала более 80 граждан Северной Кореи и две рыболовные шхуны за браконьерство в Японском море.
RT на русском 11:27
Политика

Белоруссия и США преодолели дипломатический кризис

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил о своем намерении анонсировать возвращение американского посла в Минск и белорусского посла в Вашингтон.
Lenta.ru 09:47
Шоу-бизнес

Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой

Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились более чем на 5%

16 сентября мировые цены фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 13,8%, до $69,91 за баррель, с поставкой в ноябре 2019 года на фоне сообщений о сокращении добычи нефти после атак на предприятия Саудовской Аравии.
Известия 10:27
Экономика

Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы»

Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.
56orb.ru 11:05
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Авто

На заводе Haval в Тульской области выпустили первые Haval F7x

На заводе Haval в Тульской области началось серийное производство нового купе-кроссовера Haval F7x.
Автоновости дня вчера в 07:43
Хоккей

Талисманом Олимпиады-2022 в Пекине стала панда

Ведомости 11:20
Происшествия

Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Общество

Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Здоровье

У калининградки удалили опухоль головного мозга размером с апельсин

У 38-летней жительницы Калининграда удалили опухоль головного мозга размером с апельсин.
Клопс 09:16
Здоровье

«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть

Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва вчера в 18:50
Политика

Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

Известия вчера в 08:18
Политика

Россия представит арабским странам средства по борьбе с беспилотниками

Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow 2019, сообщил «Рособоронэкспорт».
Взгляд.ру 09:18
Политика

Госдума одобрила создание единой базы данных россиян

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единой базы данных граждан РФ.
BFM.ru 10:50
Экономика

ВЭБ подтягивает китайские деньги

Игорь Шувалов, которого цитирует агентство «Синьхуа», заявил также, что CDB предоставил ВЭБ.РФ 3 млрд юаней на строительство танкеров на верфи «Звезда».
Коммерсантъ 10:50
Кино

Владимир Меньшов получил «Оскара» благодаря Леониду Брежневу

KM.ru 07:38
Авто

АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное