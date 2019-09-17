Как стало известно Sport24, руководство «Краснодара» в ближайшее время обсудит с полузащитником Павлом Мамаевым возможность продолжения сотрудничества. Мамаев 17 сентября был освобожден из колонии по УДО.

с чего всё началось

Хавбек "черно-зеленых" вышел на свободу по УДО вместе с Кокориным 17 сентября ФК "Краснодар" обсудит с Павлом Мамаевым возможность продолжения сотрудничества, сообщает "Sport-24".

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