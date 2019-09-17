Футбол
АиФ Краснодар«Краснодар» обсудит с Мамаевым возможность дальнейшего сотрудничества
Хавбек "черно-зеленых" вышел на свободу по УДО вместе с Кокориным 17 сентября ФК "Краснодар" обсудит с Павлом Мамаевым возможность продолжения сотрудничества, сообщает "Sport-24".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно Sport24, руководство «Краснодара» в ближайшее время обсудит с полузащитником Павлом Мамаевым возможность продолжения сотрудничества. Мамаев 17 сентября был освобожден из колонии по УДО.Sport24.ru08:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 12:42, Вашингтон
Футбол
Антон Миранчук перенес операцию
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.
Спорт-Экспресс 10:15
Происшествия
Адвокат Устинова заявил о подготовке апелляционной жалобы на приговор
Адвокат пояснил, что в настоящее время он составляет апелляционную жалобу.
RT на русском 10:19
Политика
США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил Пенс
США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
РИА Новости 11:46
Политика
Суд арестовал один из основных активов Порошенко
Печерский суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко и является одним из основных его предприятий.
BFM.ru 10:40
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.
ТАСС 02:44
Политика
Путин процитировал Коран, комментируя атаку на Саудовскую Аравию
Находясь в Турции, где большая часть населения — мусульмане, Владимир Путин обращается к строкам Корана.
Вести.Ru 01:42
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Происшествия
На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой
RT на русском 02:09
Происшествия
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море за браконьерство
ФСБ задержала более 80 граждан Северной Кореи и две рыболовные шхуны за браконьерство в Японском море.
RT на русском 11:27
Политика
Белоруссия и США преодолели дипломатический кризис
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил о своем намерении анонсировать возвращение американского посла в Минск и белорусского посла в Вашингтон.
Lenta.ru 09:47
Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой
Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились более чем на 5%
16 сентября мировые цены фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 13,8%, до $69,91 за баррель, с поставкой в ноябре 2019 года на фоне сообщений о сокращении добычи нефти после атак на предприятия Саудовской Аравии.
Известия 10:27
Экономика
Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы»
Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.
56orb.ru 11:05
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Авто
На заводе Haval в Тульской области выпустили первые Haval F7x
На заводе Haval в Тульской области началось серийное производство нового купе-кроссовера Haval F7x.
Автоновости дня вчера в 07:43
Хоккей
Талисманом Олимпиады-2022 в Пекине стала панда
Ведомости 11:20
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Здоровье
У калининградки удалили опухоль головного мозга размером с апельсин
У 38-летней жительницы Калининграда удалили опухоль головного мозга размером с апельсин.
Клопс 09:16
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва вчера в 18:50
Политика
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
Известия вчера в 08:18
Политика
Россия представит арабским странам средства по борьбе с беспилотниками
Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow 2019, сообщил «Рособоронэкспорт».
Взгляд.ру 09:18
Политика
Госдума одобрила создание единой базы данных россиян
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единой базы данных граждан РФ.
BFM.ru 10:50
Экономика
ВЭБ подтягивает китайские деньги
Игорь Шувалов, которого цитирует агентство «Синьхуа», заявил также, что CDB предоставил ВЭБ.РФ 3 млрд юаней на строительство танкеров на верфи «Звезда».
Коммерсантъ 10:50
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33