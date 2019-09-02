Футбол

REGNUMREGNUM«Краснодар» объявил о переходе Мануэла Фернандеша

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе бывшего полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша. Об этом 2 сентября сообщается на сайте клуба. Клуб подписал соглашение с 33-летним португальским полузащитником до конца сезона.
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