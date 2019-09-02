Футбол
REGNUM«Краснодар» объявил о переходе Мануэла Фернандеша
Футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе бывшего полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша. Об этом 2 сентября сообщается на сайте клуба. Клуб подписал соглашение с 33-летним португальским полузащитником до конца сезона.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 09:38, Вашингтон
Политика
Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:04
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
В Госдуме оценили предложение моратория на размещение ракет для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал предложение России странам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Газета.Ru 07:14
Общество
Суд отказался лишать родительских прав двоих участников акции протеста
Никулинский районный суд Москвы отказался лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, пришедших вместе с ребенком на не согласованную с мэрией акцию.
Ведомости 05:59
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
Политика
Новый премьер Украины выдворил журналистов из зала заседаний
Глава украинского правительства Алексей Гончарук в ходе заседания объявил технический перерыв, чтобы представители СМИ освободили помещение.
Новостной фронт 08:10
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова отправила сына Соломона в первый класс
Фанаты стали поздравлять семью Анфисы Чеховой с Днём знаний, желая терпения родителям и "новых полезных навыков и впечатлений" сыну.
Дни24 08:42
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Политика
Порошенко нашел новую работу в Раде
Работу девятый созыв Верховной рады начал 29 августа. Новый парламент сформировался в результате досрочных выборов, состоявшихся 21 июля.
РБК 09:14
Экономика
AliExpress сделает пакетное предложение
В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
Коммерсантъ вчера в 19:12
Происшествия
Во Львове польскую школу забросали предметами, похожими на камни
Во Львове забросали камнями торжественное мероприятие в польской школе, сообщает 2 сентября пресс-служба Львовского горсовета.
REGNUM 09:15
Политика
Партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу стал брат президента Молдавии
Игорь Чайка, владеющий одним из крупнейших операторов по переработке мусора, подтвердил создание компании с Додоном, но отказался от подробных комментариев.
Эхо Москвы 09:03
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Происшествия
СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре
Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:41
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Происшествия
В Беслане вспоминают жертв теракта в школе
Эхо Москвы вчера в 02:00
Авто
GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за низкого спроса на Chevrolet Niva
"Производство остановили для оптимизации спроса", - приводит ТАСС слова представителя компании. Речь идет о периоде со 2 по 6 сентября.
Российская газета 03:45
Авто
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Депутаты Госдумы в скором времени в очередной раз обсудят возможную отмену транспортного налога.
AutoNews 03:15
Игры
Энтузиаст перенёс оружие и монстров из DOOM в сиквел оригинала
Энтузиаст два года работал над переносом оружия и монстров из перезапуска шутера в сиквел боевика 1994 года.
News.ru 08:25
Здоровье
Роспотребнадзор назвал вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа
Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях, назвав вакцинацию самым эффективным способом избежать заболевания, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:31
Армия и оружие
Главного военного прокурора Украины уволили
Анатолий Матиос уволен с должности главного военного прокурора Украины указом Генерального прокурора Руслана Рябошапка.
ТК Звезда 07:24
Кино
Умер режиссер‑документалист Борис Рычков
РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
РИАМО 08:48
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил двух пешеходов в Череповце
В Череповце автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе.
РЕН ТВ 08:08
Теннис
Медведев обыграл Кёпфера и вышел в четвертьфинал US Open
Нева Спорт вчера в 23:41