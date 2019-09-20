Футбол
РИА Новости«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым
"Краснодар" и полузащитник Павел Мамаев по взаимному согласию расторгли контракт, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Отмечается, что "Краснодар" не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.
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Европа приступила к обсуждению с Украиной транзита газа
Ранее стало известно, что Шефчович накануне трехсторонних переговоров по газу в Брюсселе проведет отдельные встречи с российской и украинской сторонами.
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Трусова выиграла короткую программу на турнире в Словакии
Спорт-Экспресс 11:00
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
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«Уфа» выиграла у «Спартака» без ударов в створ ворот
Спорт день за днем 12:29
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Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
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Пеп Гвардиола: «Почти уверен, что Артета сменит меня на посту главного тренера „Ман Сити“»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о своем помощнике Микеле Артете.
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ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
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Елена Малышева рассказала о возможной причине рака у Заворотнюк
Елена Малышева описала одну из возможных причин появления онкозаболевания у Анастасии Заворотнюк.
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Шоу-бизнес
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17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru 05:30
Здоровье
В Минздраве назвали регионы России с самыми больными детьми
В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения).
News.ru вчера в 01:20
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Российская газета 19:25
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Huawei представила первый флагманский смартфон без сервисов Google
Телеканал 360° вчера в 12:38
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Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»
В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль 12:54
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ФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева
Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
RT на русском 04:59
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Ирина Шейк стала участницей модного показа от Moschino в Милане
На днях в Милане состоялся модный показ, в котором приняла участие Ирина Шейк. Темой дефиле дома Moschino стали работы Пабло Пикассо.
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Микки Рурк попросил быть похороненным на Украине
Известный американский актер высказал желание обрести последний покой в украинском селе Загорцы.
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Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
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Политика
Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США
Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.
Газета.Ru 18:09
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Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
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Ravon раскрыл план продаж автомобилей в России
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Газпром дождётся разделения «Нафтогаза»: условия не изменятся
Газпром дождется анбандлинга — разделения "Нафтогаза" на продавца газа и транспортную компанию — и будет прокачивать газ в объемах, которые будут куплены потребителями из Европы.
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Супергидрофобный материал сохранил свойства даже после тысячи сгибаний
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