Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым

"Краснодар" и полузащитник Павел Мамаев по взаимному согласию расторгли контракт, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Отмечается, что "Краснодар" не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Мамаев может продолжить карьеру в «Динамо»

Вести.Ru18:38

Мамаев может продолжить карьеру в «Динамо»

Евро-футбол.ру14:19

Мамаев может перейти в «Динамо»

Sport.ru15:58

Мамаев ведет переговоры с «Динамо»

Sport24.ru14:47

«СЭ»: Мамаев ведет переговоры с «Динамо»

Sports.ru14:10

«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым: 5 вещей, по которым он запомнится

Чемпионат16:20

Мамаев договаривается с «Динамо»

Спорт-Экспресс13:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
Политика

Европа приступила к обсуждению с Украиной транзита газа

Ранее стало известно, что Шефчович накануне трехсторонних переговоров по газу в Брюсселе проведет отдельные встречи с российской и украинской сторонами.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Общество

Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди

РИА Новости 01:33
Происшествия

Во Владивостоке загорелся торговый центр

Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском 17:40
Фигурное катание

Трусова выиграла короткую программу на турнире в Словакии

Спорт-Экспресс 11:00
Политика

Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Футбол

«Уфа» выиграла у «Спартака» без ударов в створ ворот

Спорт день за днем 12:29
Политика

Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.
REGNUM 17:56
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro 04:57
Футбол

Пеп Гвардиола: «Почти уверен, что Артета сменит меня на посту главного тренера „Ман Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о своем помощнике Микеле Артете.
Sports.ru 18:20
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр 03:48
Шоу-бизнес

Елена Малышева рассказала о возможной причине рака у Заворотнюк

Елена Малышева описала одну из возможных причин появления онкозаболевания у Анастасии Заворотнюк.
OAnews 12:36
Шоу-бизнес

Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом

17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru 05:30
Здоровье

В Минздраве назвали регионы России с самыми больными детьми

В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения).
News.ru вчера в 01:20
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

REGNUM 04:42
Армия и оружие

Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США

Российская газета 19:25
Гаджеты

Huawei представила первый флагманский смартфон без сервисов Google

Телеканал 360° вчера в 12:38
Кино

Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»

В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль 12:54
Футбол

ФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева

Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
RT на русском 04:59
Общество

Ирина Шейк стала участницей модного показа от Moschino в Милане

На днях в Милане состоялся модный показ, в котором приняла участие Ирина Шейк. Темой дефиле дома Moschino стали работы Пабло Пикассо.
Дни24 12:25
Культура

Микки Рурк попросил быть похороненным на Украине

Известный американский актер высказал желание обрести последний покой в украинском селе Загорцы.
Gazeta.SPb 17:10
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Политика

Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США

Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.
Газета.Ru 18:09
Футбол

РФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ

Профиль 14:42
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Авто

Ravon раскрыл план продаж автомобилей в России

Известия 12:43
Игры

В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы

Игромания.ру 09:22
Энергетика

Газпром дождётся разделения «Нафтогаза»: условия не изменятся

Газпром дождется анбандлинга — разделения "Нафтогаза" на продавца газа и транспортную компанию — и будет прокачивать газ в объемах, которые будут куплены потребителями из Европы.
REGNUM 04:30
Кино

На фестивале Comic Con Russia покажут фильм «Zомбилэнд: Контрольный Выстрел»

Lenta.ru 08:48
Наука

Супергидрофобный материал сохранил свойства даже после тысячи сгибаний

Ученые из Японии создали новый материал, сочетающий в себе уникальные гидрофобные свойства и возможность выдерживать многократную деформацию.
Волга-Медиа 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное