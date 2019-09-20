"Краснодар" и полузащитник Павел Мамаев по взаимному согласию расторгли контракт, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Отмечается, что "Краснодар" не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым

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