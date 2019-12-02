Футбол
Кубанские новости«Краснодар» объявил состав команды на матч с «Тамбовом»
Напомним, по итогам 17 туров «быки» набрали 33 очка и занимают 4-ю позицию в Премьер-Лиге, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков. «Тамбов» располагается на 15-м месте турнирной таблицы с 17 очками. Матч «Краснодар» - «Тамбов» состоится 2 декабря.
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Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Сигареты и табак курят 21% респондентов, сигары популярны у 4% опрошенных, 2% респондентов используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Происшествия
Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»
Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах, сообщало, что в день матча в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик «Спартака» и пять фанатов «Зенита».
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Гаджеты
Экран Samsung Galaxy S11 подтвержден
Футбол
Антонио Кассано: «У Роналду есть большие проблемы с Сарри»
Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано высказал мнение, что у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду проблемы в отношениях с главным тренером команды Маурицио Сарри.
Общество
Минэкономразвития предложило защитить пенсии россиян от кредиторов
Минэкономразвития предлагает законодательно запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Авто
Мэрия Саратова закупает восемь иномарок на 13,6 миллиона рублей
Администрация Саратова планирует закупить восемь иномарок на общую сумму 13,6 миллиона рублей.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Кино
Критики признали, что «Ведьмак» круче «Игры престолов»
Естественно, "Ведьмака" стали сравнивать с "Игрой престолов", причем сопоставления оказались не в пользу последней.
Происшествия
На Украине кот задушил младенца в коляске
В Винницкой области Украины домашний кот задушил 9-месячную девочку, оставленную без присмотра взрослых.
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Турция изучает предложение России по покупке Су-35
Политика
Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».
Экономика
Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка Томаса Гейнсборо
«Декабрьские вечера» в Пушкинском музее в этом году посвящены музыке британских композиторов, а сопровождать концерты фестиваля будет выставка Томаса Гейнсборо.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Здоровье
Врач назвал четыре главных врага сосудов
Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москве появятся сугробы
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, в каких регионах уже есть снежный покров и когда сугробы появятся в Москве.
Финансы
После дивидендного гэпа «Северсталь» может расти в зону «двойной вершины»
Новости, кстати, были все достаточно неплохие по Америке. Вчера Америка отдыхала, ее не было.