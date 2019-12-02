Напомним, по итогам 17 туров «быки» набрали 33 очка и занимают 4-ю позицию в Премьер-Лиге, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков. «Тамбов» располагается на 15-м месте турнирной таблицы с 17 очками. Матч «Краснодар» - «Тамбов» состоится 2 декабря.

«Краснодар» объявил состав команды на матч с «Тамбовом»

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