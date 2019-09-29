РПЛ

LiveSport.ruLiveSport.ru«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал»

Краснодар — Арсенал (Тула)
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Ари
38′
42′
Александр Ломовицкий
Кристоффер Ольссон
45′
Магомед-Шапи Сулейманов
64′
Маркус Берг
Руслан Камболов
71′
74′
Даниил Лесовой
Евгений Луценко
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
77′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
84′
Тонни Вильена
90′+2′
Александр Мартынович
90′+6′
В матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» — 2:0. На 37-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Ари в чужой штрафной красиво перекинул мяч через Альвареса, потерял испанец позицию и сбил соперника.
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