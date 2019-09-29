РПЛ

MetaratingsMetaratings«Краснодар» уверенно обыграл «Арсенал»

Краснодар — Арсенал (Тула)
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Ари
38′
42′
Александр Ломовицкий
Кристоффер Ольссон
45′
Магомед-Шапи Сулейманов
64′
Маркус Берг
Руслан Камболов
71′
74′
Даниил Лесовой
Евгений Луценко
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
77′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
84′
Тонни Вильена
90′+2′
Александр Мартынович
90′+6′
«Краснодар» на своем поле обыграл «Арсенал» со счетом 2:0 в 11-м туре российской Премьер-лиге. «Быки» забили по голу в каждом из таймов. До перерыва с пенальти отличился бразильский форвард Ари.
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