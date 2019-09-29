РПЛ
Metaratings«Краснодар» уверенно обыграл «Арсенал»
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Ари
|38′
|42′
Александр Ломовицкий
Кристоффер Ольссон
|45′
Магомед-Шапи Сулейманов
|64′
Маркус Берг
Руслан Камболов
|71′
|74′
Даниил Лесовой
Евгений Луценко
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
|77′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
|84′
Тонни Вильена
|90′+2′
Александр Мартынович
|90′+6′
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
93
Сулейманов
47
Уткин
99
Фернандеш
52
Вильена
9
Ари
77
Камболов
36
Левашов
4
Бауэр
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
27
Ломовицкий
48
Луценко
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
«Краснодар» на своем поле обыграл «Арсенал» со счетом 2:0 в 11-м туре российской Премьер-лиге. «Быки» забили по голу в каждом из таймов. До перерыва с пенальти отличился бразильский форвард Ари.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 23:35, Вашингтон
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