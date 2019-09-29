РПЛ
News.ru«Краснодар» обыграл «Арсенал» в чемпионате России
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Ари
|38′
|42′
Александр Ломовицкий
Кристоффер Ольссон
|45′
Магомед-Шапи Сулейманов
|64′
Маркус Берг
Руслан Камболов
|71′
|74′
Даниил Лесовой
Евгений Луценко
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
|77′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
|84′
Тонни Вильена
|90′+2′
Александр Мартынович
|90′+6′
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
93
Сулейманов
47
Уткин
99
Фернандеш
52
Вильена
9
Ари
77
Камболов
36
Левашов
4
Бауэр
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
27
Ломовицкий
48
Луценко
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0. Голы забили Ари и Магомед-Шапи Сулейманов.
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