"Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарской команды. "газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Культура Умер народный артист Украины Давид Бабаев В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.

Единоборства Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.

Происшествия Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.

Политика На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.

Политика Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.