"Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарской команды. "газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Политика Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.

Шоу-бизнес Южнокорейская звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет Звезда K-pop Гу Хара из Южной Кореи умерла в 28 лет, артистку нашли мертвой в ее доме. Об этом сегодня, 24 ноября сообщило издание Newsweek.

Футбол ЦСКА — Крылья Советов 0:0 (2-й тайм) Мама футболиста московского ЦСКА Федора Чалова нанесла первый символический удар по мячу перед началом матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов".

Культура Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".

Армия и оружие Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.