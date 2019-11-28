Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Краснодар — Базель
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
52′
Магомед-Шапи Сулейманов
Юнес Намли
57′
Юрий Газинский
63′
68′
Кемаль Адеми
Артур Кабрал
Ари
72′
Ари
73′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
73′
Кристиан Рамирес
76′
Юрий Газинский
Руслан Камболов
82′
85′
Ноа Окафор
Кевен Бюа
86′
Валентин Штокер
Афимико Пулулу
Александр Мартынович
90′+3′
90′+3′
Фабиан Фрай
Ари
90′+5′
90′+5′
Омар Альдерете
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель". Швейцарский клуб уже решил главную задачу - он гарантировал себе выход в плей-офф, "Краснодару" же после провального старта и двух последующих побед нужно было развивать успех.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в «Твиттере
» командную фотографию из раздевалки после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с швейцарским «Базелем».
Чемпионатвчера в 20:36

Подробнее о событии

ЦСКА опять 4-й, Россия прошла Бразилию в пляжке, победы «Астаны» над «МЮ» и «Краснодара» над «Базелем», срок для болельщика за драку с омоновцем и другие новости утра

Sports.ruвчера в 23:00

Решающий бой впереди. Футболисты «Краснодара» обыграли «Базель» в матче Лиги Европы

ТАСС Спортвчера в 19:43

«Дети» Сульшера проиграли в Астане, Эмери стал ближе к отставке

Спорт-Экспрессвчера в 18:15

Победное фото «Краснодара» из раздевалки после матча с «Базелем» в Лиге Европы

Sport24.ruвчера в 19:36

Тонни Вильена: «Матч с „Хетафе“ будет для „Краснодара“, как финал Лиги чемпионов»

Матч ТВвчера в 16:07

«Краснодар» победил «Базель»: как это было

Кубанские новостивчера в 14:59

«Краснодар» прорывается в плей-офф ЛЕ. Ари помог, а потом обезумел и подставил команду

Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 00:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе

МИР 24 вчера в 06:41
Общество

В Госдуму все же внесли законопроект о выходном 31 декабря

Ранее власти Томской области объявили 31 декабря 2019 года выходным днем.
Newstracker.ru вчера в 05:52
Транспорт

В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
RT на русском вчера в 22:16
Происшествия

Новому фигуранту «дела 27 июля» предъявили обвинение

Следственный комитет РФ предъявил обвинение новому фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергею Суровцеву за нанесение удара сотруднику Росгвардии, сообщается в ведомственном аккаунте на видеохостинге Youtube.
Интерфакс вчера в 12:52
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Интерфакс вчера в 23:51
Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости вчера в 22:11
Общество

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).
РБК вчера в 23:00
Политика

На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана

Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане.
РИА Новости вчера в 17:03
Здоровье

Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

Комсомольская правда вчера в 05:30
Хоккей

Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»

Газета.Ru вчера в 23:29
Здоровье

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Lenta.ru 27 ноября в 15:32
Энергетика

Китайские эксперты оценили значение газопровода «Сила Сибири»

Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» позволят усилить энергетическую безопасность КНР, пишет газета China Daily, приводя мнение китайских аналитиков.
Взгляд.ру вчера в 23:51
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru 27 ноября в 05:14
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Политика

Турецкая газета назвала Россию «стихийным бедствием» для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Армия и оружие

РВСН скоро избавятся от ракетных комплексов советского производства

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) скоро избавятся от всех ракетных комплексов советского производства, а их место займут более современные образцы, заявил в пятницу командующий РВСН Сергей Каракаев.
РИА Новости вчера в 22:10
Спорт

Глава Xbox Фил Спенсер поиграл в Half-Life: Alyx: «она потрясающая»

Игромания.ру вчера в 10:13
Происшествия

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»

В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями.
Lenta.ru вчера в 09:20
Кино

Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»

Комсомольская правда вчера в 09:45
Футбол

Португалия отрывается от России в таблице коэффициентов УЕФА

Прошли встречи 5-го тура Лиги Европы и Лиги Чемпионов, таблица коэффициентов УЕФА претерпела небольшие изменения.
ГЛАС.RU вчера в 23:21
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК вчера в 17:30
Общество

Названы лучшие по качеству жизни города России

Телеканал 360° 26 ноября в 10:38
Хоккей

Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы

Советский спорт вчера в 12:11
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
REGNUM вчера в 16:40
Происшествия

Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

Известия вчера в 23:40
Единоборства

Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России объявила гонорар за поединок между бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Профиль вчера в 12:42
Общество

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия вчера в 15:52
Политика

Бывший премьер-министр Японии умер в возрасте 101 года

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в возрасте 101 года.
Lenta.ru вчера в 23:02
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное