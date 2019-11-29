"Краснодару" есть за кого сыграть в Испании — так прощаться с еврокубковым сезоном Ари точно не хотел.

Нападающий «Краснодара» Ари пропустит матч с «Хетафе» в Лиге Европы

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