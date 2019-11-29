Футбол
Российская газета«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Вандерсон Соуза
|52′
Магомед-Шапи Сулейманов
Юнес Намли
|57′
Юрий Газинский
|63′
|68′
Кемаль Адеми
Артур Кабрал
Ари
|72′
Ари
|73′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
|73′
Кристиан Рамирес
|76′
Юрий Газинский
Руслан Камболов
|82′
|85′
Ноа Окафор
Кевен Бюа
|86′
Валентин Штокер
Афимико Пулулу
Александр Мартынович
|90′+3′
|90′+3′
Фабиан Фрай
Ари
|90′+5′
|90′+5′
Омар Альдерете
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
47
Уткин
77
Камболов
52
Вильена
21
Намли
9
Ари
10
Вандерсон
1
Омлин
5
Видмер
36
Бергстрём
6
Альдерете
15
Риверос
19
Пулулу
4
Джемерт
10
Кампо
20
Фрай
33
Бюа
98
Кабрал
Базель
Расстановка 4‑5‑1
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель". Швейцарский клуб уже решил главную задачу - он гарантировал себе выход в плей-офф, "Краснодару" же после провального старта и двух последующих побед нужно было развивать успех.
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Ари: Я не специально получил красную карточку и готов лететь на матч с «Хетафе»
Bookmaker-ratings.ru10:43
Решающий бой впереди. Футболисты «Краснодара» обыграли «Базель» в матче Лиги Европы
ТАСС Спортвчера в 19:43
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:41, Ашберн
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