Футбол

КоммерсантъКоммерсантъ«Краснодар» обыграл «Базель» в матче Лиги Европы

Краснодар — Базель
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
52′
Магомед-Шапи Сулейманов
Юнес Намли
57′
Юрий Газинский
63′
68′
Кемаль Адеми
Артур Кабрал
Ари
72′
Ари
73′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
73′
Кристиан Рамирес
76′
Юрий Газинский
Руслан Камболов
82′
85′
Ноа Окафор
Кевен Бюа
86′
Валентин Штокер
Афимико Пулулу
Александр Мартынович
90′+3′
90′+3′
Фабиан Фрай
Ари
90′+5′
90′+5′
Омар Альдерете
Футболисты российского «Краснодара» обыграли швейцарский «Базель» в матче пятого тура группового этапа в матче Лиги Европы. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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