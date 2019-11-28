Футболисты российского «Краснодара» обыграли швейцарский «Базель» в матче пятого тура группового этапа в матче Лиги Европы. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Политика Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека, началась в Женеве в четверг, 28 ноября, и продлится два дня.

Армия и оружие Российское оружие впервые получено правительством Габона Россия безвозмездно поставила правительству Габона стрелковое оружие для противодействия браконьерам и охраны национальных парков страны, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Политика Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

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Шоу-бизнес «Она находилась в мощнейшем стрессе»: Чубченко о состоянии Дорониной Мужчина пояснил, что артистка находилась в стрессе, так как должна была остаться президентом МХАТа имени Максима Горького, руководить художественным советом, который должен был повлиять на репертуарную политику театра, но этого не произошло.

Происшествия На Украине осужденного «передержали» в колонии На Украине Осужденного «забыли» отпустить из Бориспольской исправительной колонии №119 после того, как был завершён срок отбытия установленного ему ранее наказания.

Политика Уникальный участок «Турецкого потока» проложили под Дунаем в Сербии Участок трубопровода проекта «Турецкий поток», построенный по новейшим технологиям, проложили под рекой Дунай в преддверии встречи президента Сербии Александра Вучича с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.

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Общество Шведский суд рассмотрел лишь часть спора Газпрома и Нафтогаза Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий (Украина): Шведский суд, который объявил сегодня свое решение, рассмотрел лишь часть спора "Нафтогаза" и "Газпрома" относительно некоторых моментов купли-продажи газа.

Общество Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.

Игры Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.