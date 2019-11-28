с чего всё началось

Российский «Краснодар» переиграл швейцарский «Базель» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». «Краснодар» дома принимал лидера квартета.

Общество В Госдуме отреагировали на решение суда Швеции по апелляции «Газпрома» Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал в беседе с RT решение шведского суда отклонить апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с украинским «Нафтогазом».

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Происшествия Найден новый способ мошенничества с банковскими картами Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.

Космос В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.

Политика Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.

Общество В России отменили обязательную сертификацию лекарств Российское правительство установило новый порядок ввода препаратов для медицинского применения в гражданский оборот.

Футбол ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шанс на выход в плей-офф В матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА сыграл в Москве вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1. Российский клуб заработал два очка и занимает последнее место в группе Н. Футболисты потеряли последний шанс на выход в плей-офф.

Общество На Сицилии распродают дома за один евро Дом можно приобрести за один евро, при условии, что покупатель может подтвердить возможность вложения в ремонт двух с половиной тысяч евро.

Политика Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.