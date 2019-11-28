Футбол
Lenta.ru«Краснодар» обыграл лидера группы в Лиге Европы
Вандерсон Соуза
|52′
Магомед-Шапи Сулейманов
Юнес Намли
|57′
Юрий Газинский
|63′
|68′
Кемаль Адеми
Артур Кабрал
Ари
|72′
Ари
|73′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
|73′
Кристиан Рамирес
|76′
Юрий Газинский
Руслан Камболов
|82′
|85′
Ноа Окафор
Кевен Бюа
|86′
Валентин Штокер
Афимико Пулулу
Александр Мартынович
|90′+3′
|90′+3′
Фабиан Фрай
Ари
|90′+5′
|90′+5′
Омар Альдерете
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
47
Уткин
77
Камболов
52
Вильена
21
Намли
9
Ари
10
Вандерсон
1
Омлин
5
Видмер
36
Бергстрём
6
Альдерете
15
Риверос
19
Пулулу
4
Джемерт
10
Кампо
20
Фрай
33
Бюа
98
Кабрал
Базель
Расстановка 4‑5‑1
Российский «Краснодар» переиграл швейцарский «Базель» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». «Краснодар» дома принимал лидера квартета.
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с чего всё началось
Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в «Твиттере» командную фотографию из раздевалки после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с швейцарским «Базелем».Чемпионат20:36
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