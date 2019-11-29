"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель". Швейцарский клуб уже решил главную задачу - он гарантировал себе выход в плей-офф, "Краснодару" же после провального старта и двух последующих побед нужно было развивать успех.

Экономика Земли обанкротившейся Urban Group в Подмосковье продадут на торгах Кроме земли в Лайково, по словам Аглинишкене, планируется также продать права аренды свободной от обязательств дольщиков части ЖК «Лесобережный» общей площадью 44 га в Красногорском районе Подмосковья.

Общество В России ввели льготы для селян Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своих домов.

Общество Роскомнадзор заблокировал платформу производителя БАДов «Эвалар» Как следует из решения Дмитровского суда Костромы (копия есть у РБК), с иском к Роскомнадзору о признании запрещенной информации, размещенной на сайте «Фитомаркет» и в интернет-магазине БАДов Vitamina, обратился прокурор Солигаличского района Костромской области.

Общество Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.

Экономика «Газпром» пообещал направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года Дивиденды "Газпрома" за 2018 г. составили 16,61 руб. на акцию, что более чем в два раза превзошло выплаты по итогам 2017 г. Правительство несколько лет добивается, чтобы госкомпании направляли на дивиденды 50% прибыли по МСФО.

Политика Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций, в том числе православное движение «Сорок сороков», казачьи и патриотические организации, а также такие объединения, как «Много деток — это хорошо» и другие.

Шоу-бизнес У экс-супруга Началовой родилась дочь Сегодня пара воспитывает сына Артема, а от прошлого брака — с певицей Юлией Началовой, у Алдонина есть наследница по имени Вера, которая родилась на свет 1 декабря 2006 года.