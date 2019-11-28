"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель". Швейцарский клуб уже решил главную задачу - он гарантировал себе выход в плей-офф, "Краснодару" же после провального старта и двух последующих побед нужно было развивать успех.

Футбол Мальме — Динамо (Киев) 4:3 Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».

Общество Обнародован законопроект о профилактике домашнего насилия Смирнов подчеркивает, что декларируемая авторами законопроекта борьба с домашним насилием – только флаг, а его основная цель — изъятие детей из семей и передача их на воспитание гомосексуалистам, как это произошло в Америке.

Политика Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову "Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.

Экономика Россияне с небольшими накоплениями несут деньги на биржу вместо банков Глава региональной сети «БКС Премьер» Сергей Данилов считает, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится и число инвесторов с небольшими накоплениями будет увеличиваться в два раза ежегодно.

Происшествия Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Политика Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов, которые отказываются показывать сюжеты на этнические темы и привлекают некомпетентных экспертов, стравливающих народы.

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").