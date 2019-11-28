Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Краснодар — Базель
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
52′
Магомед-Шапи Сулейманов
Юнес Намли
57′
Юрий Газинский
63′
68′
Кемаль Адеми
Артур Кабрал
Ари
72′
Ари
73′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
73′
Кристиан Рамирес
76′
Юрий Газинский
Руслан Камболов
82′
85′
Ноа Окафор
Кевен Бюа
86′
Валентин Штокер
Афимико Пулулу
Александр Мартынович
90′+3′
90′+3′
Фабиан Фрай
Ари
90′+5′
90′+5′
Омар Альдерете
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель". Швейцарский клуб уже решил главную задачу - он гарантировал себе выход в плей-офф, "Краснодару" же после провального старта и двух последующих побед нужно было развивать успех.
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