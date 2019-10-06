РПЛ

Новая КубаньНовая Кубань«Краснодар» обыграл «Спартак» на своем поле

Краснодар — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Маркус Берг
3′
Сергей Петров
20′
33′
Резиуан Мирзов
45′
Джордан Ларссон
Руслан Камболов
Кайо Панталеао
46′
Кристоффер Ольссон
64′
Кристиан Рамирес
67′
69′
Джано Ананидзе
Гус Тил
Кайо Панталеао
70′
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
70′
Маркус Берг
Даниил Уткин
81′
81′
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
Ари
85′
Кайо Панталеао
89′
90′
Илья Кутепов
90′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
90′+2′
Георгий Джикия
90′+2′
Георгий Джикия
Сегодня в Краснодаре в рамках матча 12-го тура РПЛ "быки" встречались с московским "Спартаком". Краснодарцам удалось выйти вперед в самом начале матча. Быстрый гол забил на 3-й минуте поединка Маркус Берг, замкнувший подачу с углового Магомеда Шапи-Сулейманова.
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