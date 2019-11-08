Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

Краснодар — Трабзонспор
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Краснодар»
Урош Спайич
19′
Серкан Асан
27′
Мануэл Фернандеш
35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
63′
65′
Гастон Кампи
65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
66′
72′
Мухаммет Акпынар
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
77′
87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
90′+3′
90′+4′
Энтони Нвакаэме
Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы C, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:1.
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