Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

Краснодар — Трабзонспор
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Краснодар»
Урош Спайич
19′
Serkan Asan
27′
Мануэл Фернандеш
35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
63′
65′
Гастон Кампи
65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
66′
72′
Muhammet Akpinar
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
77′
87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
90′+3′
90′+4′
Энтони Нвакаэме
Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы C, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:1.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Как «Краснодару» и ЦСКА попасть в плей-офф Лиги Европы?

Спорт-Экспресс16:55

Тренер «Хетафе»: «У нас с „Краснодаром“ по 6 очков, будет трудно занять второе место»

Sports.ru15:57

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Трабзонспором»

Sport24.ru16:08

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор», Фернандеш забил пяткой

Нева Спорт14:46

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после второй подряд победы в ЛЕ

Чемпионат15:44

«Краснодар» во второй раз обыграл «Трабзонспор»

Metaratings14:49

«Краснодар» – «Трабзонспор» - 3:1: видеообзор матча Лиги Европы

Sport.ru16:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:35, Ашберн
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов

REGNUM 05:02
Наука

Новый вид человекообразных обезьян нашли в Германии

Останки ранее неизвестного ученым вида вымерших человекообразных обезьян нашли на земле в составе ФРГ — в Баварии.
Телеканал 360° 12:31
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 15:07
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о головной боли при раке мозга

Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.
Ugpressa.ru 00:10
Происшествия

В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета

При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Газета.Ru 19:41
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд вчера в 10:20
Политика

Президенту Казахстана понравился Омск

REGNUM 10:26
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Происшествия

При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек

В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек.
Газета.Ru 02:44
Общество

Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках

В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего.
Lenta.ru 19:31
Политика

Макрон объявил о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты стран-участниц блока НАТО.
Ридус 15:53
Политика

Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости 07:26
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Космос

Российский астроном открыл первую межзвездную комету

Астроном добавил, что до Земли комета не доберется, а развернется в Солнечной системе и отправится в обратном направлении.
Комсомольская правда 05 ноября в 09:34
Наука

Американские ученые выяснили, что корь «обнуляет» иммунитет человека

Американские эксперты пришли к выводу, что корь «обнуляет» иммунитет и человек становится восприимчивым к другим болезням.
RuNews24.ru 05 ноября в 19:21
Политика

Песков прокомментировал запрос россиян на перемены

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в обществе всегда присутствует желание перемен, причем часть жителей хочет резких изменений, а другая – гармоничных, постепенных трансформаций.
Капитал страны вчера в 07:42
Общество

Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены

Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Политика

Зеленский был в шоке от работы харьковского танкового завода

Зеленский отметил, что во времена СССР на этом предприятии ежегодно собирали 900 танков.
В городе R вчера в 12:12
Происшествия

Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Общество

Мутко поручил решить вопрос перевода на бюджет студентов Приангарья

Вице-премьер России Виталий Мутко поручил до 15 ноября решить вопрос с переводом на бюджетную форму обучения студентов первых и вторых курсов, пострадавших от летних паводков в Иркутской области.
РИА Новости 08:46
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета 16:04
Музыка

Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

iReactor 17:53
Происшествия

В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома

Российская газета вчера в 06:27
Общество

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Транспорт

Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым

Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
ТАСС 16:23
Гаджеты

Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

The GEEK вчера в 06:48
Общество

Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией

Газета.Ru 14:44
Происшествия

В Хакасии экс-полицейский записал обращение к Путину о крышевании наркобизнеса силовиками. Его отправили в СИЗО

Дождь 11:30
Технологии

«МегаФон» выпустил мобильное приложение для управления виртуальной АТС

«МегаФон» разработал мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и App Store.
TelecomDaily 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное