Футбол

News.ruNews.ruТрабзонспор — Краснодар 0:2

Трабзонспор — Краснодар
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Шенол Гюнеш»
29′
Кристоффер Ольссон
31′
Урош Спайич
49′
Маркус Берг
Жоау Перейра
49′
Хосе Соса
54′
62′
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
63′
Кристиан Рамирес
Кямиль Чёрекчи
Доган Эрдоган
68′
70′
Маркус Берг
Ари
Абдулкадир Пармак
Донис Авдияй
72′
75′
Руслан Камболов
Йон Фьолусон
Иванилду Фернандеш
78′
Гастон Кампи
Ахмет Джанбаз
83′
90′+2′
Тонни Вильена
Победу гостям принёс результативный удар Фабиана Фрая на 18-й минуте встречи. Таким образом, в группе C «Краснодар» занимает третье место с тремя набранными очками. Семь очков в активе «Базеля», шесть — у «Хетафе».
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