«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, завершилась со счётом 2:0.

Политика Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.

Общество В Росатоме опровергли сообщения о ввозе радиоактивных отходов в РФ Компания госкорпорации "Росатом" АО "Техснабэкспорт" распространила официальное заявление, в котором говорится, что сообщения Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии "абсолютно не соответствуют действительности".

Наука Обыкновенные игрунки могут выучить новый диалект Через некоторое время новички адаптировали свои призывы к новому диалекту. Его обезьяны выучили в результате социального обучения.

Экономика В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".

Общество Олег Кожемяко отказался от повышения зарплаты Губернатор Приморья Олег Кожемяко отказался от повышения зарплаты в ближайшем году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Происшествия Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.

Политика Моралес победил на выборах президента Боливии Действующий президент Боливии Эво Моралес победил выборах главы государства в первом туре с 47,07% голосов.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.

Единоборства Диас снялся с боя против Масвидаля на UFC 244 Боец ММА Нейт Диас сообщил в Twitter о решении сняться c турнира UFC 244 в Нью-Йорке, в рамках которого он должен был провести бой с Хорхе Масвидалем.

Политика Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.