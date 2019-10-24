«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, завершилась со счётом 2:0.

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Политика Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.

Происшествия В Кузбассе медведь задрал охотника По данному факту следственные органы ведут проверку. Накануне, 23 октября, в Кемеровской области дикий медведь задрал насмерть мужчину.

Финансы Нацбанк Украины снизил учетную ставку «Правление нацбанка Украины приняло решение понизить учетную ставку до 15,5%», – цитирует РИА «Новости» Смолия.

Политика Путин в шутку пообещал президенту Египта часть своей зарплаты Российский лидер поблагодарил ас-Сиси за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил, что теперь ему придется уступить президенту Египта часть своей зарплаты.

Политика Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.

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Авто Новый Land Rover Defender получит люксовую версию По сообщениям издания Autocar, самая дорогая и оснащенная версия Land Rover Defender будет иметь индекс 130.

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