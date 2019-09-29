РПЛ

LiveSport.ruLiveSport.ru«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал»

Краснодар — Арсенал (Тула)
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Ари
38′
42′
Александр Ломовицкий
Кристоффер Ольссон
45′
Магомед-Шапи Сулейманов
64′
Маркус Берг
Руслан Камболов
71′
74′
Даниил Лесовой
Евгений Луценко
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
77′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
84′
Тонни Вильена
90′+2′
Александр Мартынович
90′+6′
В матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» — 2:0. На 37-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Ари в чужой штрафной красиво перекинул мяч через Альвареса, потерял испанец позицию и сбил соперника.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Краснодар» — «Арсенал» — 2:0. Видеообзор матча

Sport24.ru14:57

«Краснодар» обыграл «Арсенал» благодаря голам Ари и Сулейманова

Чемпионат13:57

«Краснодар» обыграл «Арсенал» и прервал неудачную серию

Спорт-Экспресс13:57

Шапи забил тульскому «Арсеналу». У него 3 гола в 4 последних матчах РПЛ

Sports.ru13:49

«Краснодар» – «Арсенал». Сулейманов увеличил преимущество хозяев

Советский спорт13:29

«Арсенал» вновь проиграл «Краснодару» 0:2

Тульская пресса14:01

«Краснодар» - «Арсенал»: видео голов матча

Sport.ru14:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 20:10, Вашингтон
Футбол

Футбол: «Сахалин» и «Чита» сыграли вничью

Южно-сахалинский футбольный клуб "Сахалин" сыграл вничью с "Читой" в домашнем матче 11-ого тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, зона "Восток").
ДВ-РОСС 09:56
Общество

Росстат анонсировал первую цифровую перепись населения в 2020 году

Глава Росстата рассказал, что переписчики будут ходить не с бумажными листами, а с планшетами, и потом данные не придется сканировать.
Коммерсантъ 09:54
Экономика

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК 17:02
Общество

Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже

Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru 16:30
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Политика

В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области

В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 14:22
Политика

Президент Грузии заговорила о возможности диалога с Россией

«Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», - считает президент Грузии.
Аргументы недели вчера в 04:28
Игры

Epic Games Store планирует обновить интерфейс

Epic Games сообщили, какие функции они планируют добавить в EGS. У магазина появится новая главная страница.
Cyber.sports.ru 12:52
Единоборства

Тони Фергюсон, претендующий на пояс Хабиба, анонсировал следующий бой

РЕН ТВ 10:08
Происшествия

С 1 октября в РФ увеличится размер выплат по европротоколу

Стоит сказать, что максимальная выплата по европротоколу в размере 400 тыс. рублей уже действовала в четырёх регионах: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Тарантас Ньюс 27 сентября в 05:15
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM 00:35
Футбол

Шевченко может сменить Джампаоло на посту главного тренера «Милана»

Руководство «Милана» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера своего бывшего футболиста Андрея Шевченко.
Sport24.ru 17:17
Армия и оружие

Кадры учений «Центр-2019» от первого лица появились в Сети

Кадры учений от первого лица «Центр-2019» появились в Сети. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».
Слово и Дело 00:15
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери

У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Экономика

Росстат упразднит всю статистическую отчётность

В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.
News.ru 19:35
Футбол

«Спартак» уволил главного тренера Кононова

«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Авто

Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей

Слово и Дело 17:10
Экономика

В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ

В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.
Российская газета 27 сентября в 08:28
Происшествия

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Политика

Трамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что хочет встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:43
Культура

На кастинге шоу «Танцы» на ТНТ выступят еще три представителя из Уфы

Еще три танцовщика из Уфы выступят перед жюри шоу «Танцы» на ТНТ.
Башинформ 27 сентября в 06:35
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
RT на русском 18:44
Политика

Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Политика

Госдеп США возобновил расследование против Хиллари Клинтон

Государственный департамент Соединенных Штатов возобновил расследование дела против Хиллари Клинтон.
NewInform 05:48
Общество

В МЧС России разрешили курить на балконах

МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru вчера в 06:03
Политика

Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства

В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru 02:07
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное