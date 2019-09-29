В матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» — 2:0. На 37-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Ари в чужой штрафной красиво перекинул мяч через Альвареса, потерял испанец позицию и сбил соперника.

Гаджеты Amazon снабдила свои «умные очки» голосовым помощником При помощи сенсорной панели пользователь может вызвать голосового помощника Alexa, который может помочь с покупками или указать правильный маршрут. https: / / twit https: / / twitter.com / amazonnews / status / 1176925101754740736 ter.com / amazonnews / status / 117692510175474 Раньше подобные устройства пытались выпускать и другие компании, в том числе Google и Microsoft.

Экономика Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.

Экономика Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян на 1% Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии на 1% в годовом выражении.

Политика На Украине заявили об усилении позиций России в мире На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.

Футбол Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассматриваются руководством «Спартака» в качестве возможной замены покинувшему коллектив Олегу Кононову.

Общество В России изменились правила приема на работу 27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.

Спорт Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.

Шоу-бизнес Лазарев впервые рассказал о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.

Политика Главу французского фонда уволили за призыв убить Грету Тунберг Президент фонда, поддерживающего парижский «арт-музей Токио», был уволен после поста в Facebook, в котором призвал убить экологическую активисту из Швеции Грету Тунберг.

Футбол ЦСКА вышел на первое место в чемпионате России В воскресенье ЦСКА обыграл "Урал" в матче 11-го тура чемпионата России и возглавил турнирную таблицу.

Политика Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.

Политика Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

Волейбол Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу В финале чемпионата Европы сербские волейболисты обыграли команду Словении.

Космос Астрономы NASA показали, как черная дыра растерзала звезду Космический телескоп TESS сумел зафиксировать редчайшее событие — черная дыра разорвала звезду, которая проплывала мимо.

Футбол «Спартак» сделал предложение Гаттузо Несмотря на финансово выгодное предложение "Спартака", Гаттузо предпочитает вернуться в Серию А. Напомним, после воскресного поражения от "Оренбурга" (1:2) тренерский мостик "Спартака" покинул Олег Кононов, который проработал с командой только десять месяцев.

Единоборства Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением 28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Происшествия Женщина попала под комбайн в Новой Москве В Новой Москве женщина попала под лопасти работающего комбайна. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Армия и оружие Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении 30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.

Армия и оружие Эксперты оценили мнение в Китае о российской угрозе для авианосцев США Китайские эксперты предположили, что оружием, которое глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал способным потопить американский авианосец, является сверхзвуковая крылатая ракета П-700 комплекса "Гранит".

Футбол «Спартак» проиграл на своем поле «Оренбургу» В матче 11-го тура команда Олега Кононова проиграла на своем поле "Оренбургу" - 1:2.

Волейбол Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.