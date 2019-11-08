Футбол

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Краснодар» обыграл турецкий «Трабзонспор» со счётом 3:1

Краснодар — Трабзонспор
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 7 ноября
Стадион «Краснодар»
Урош Спайич
19′
Серкан Асан
27′
Мануэл Фернандеш
35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
63′
65′
Гастон Кампи
65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
66′
72′
Мухаммет Акпынар
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
77′
87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
90′+3′
90′+4′
Энтони Нвакаэме
Футбольный клуб «Краснодар» 7 ноября на домашнем стадионе встретился в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы с турецким «Трабзонспором». На матч пришли 21 669 зрителей. А закончилась игра со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
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