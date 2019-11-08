Футбол

REGNUMREGNUM«Краснодар» одержал вторую победу над «Трабзонспором» в Лиге Европы

Краснодар — Трабзонспор
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Краснодар»
Урош Спайич
19′
Серкан Асан
27′
Мануэл Фернандеш
35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
63′
65′
Гастон Кампи
65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
66′
72′
Мухаммет Акпынар
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
77′
87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
90′+3′
90′+4′
Энтони Нвакаэме
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1. На 27-й минуте матча защитник «Трабзонспора» Серкан Акан срезал мяч в свои ворота.
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