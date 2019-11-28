«Быки» открывали игровую программу пятого тура Лиги Европы, матч стартовал непривычно рано для российского болельщика – в 18:50 по Москве. «Базель» уже квалифицировался в плей-офф, а положительный результат сегодня на 99% гарантирует ему первую строчку.

«Краснодар» одолел «Базель», но судьба второго места решится в Испании

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Общество В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов — Ярослава Нилова.

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