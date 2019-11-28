Футбол
Евро-футбол.ру«Краснодар» одолел «Базель», но судьба второго места решится в Испании
«Быки» открывали игровую программу пятого тура Лиги Европы, матч стартовал непривычно рано для российского болельщика – в 18:50 по Москве. «Базель» уже квалифицировался в плей-офф, а положительный результат сегодня на 99% гарантирует ему первую строчку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Газинский выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч ЛЕ против «Базеля»
Sportbox.RUвчера в 09:57
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 04:35, Ашберн
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Политика
В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Общество
В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай
Маркелов отметил, что «Сила Сибири» является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и вообще в мире — с учетом общей протяженности газопровода по территории РФ и КНР.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
Энергетика
«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»
"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря
Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов — Ярослава Нилова.
Общество
Российское вино предложили продавать до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Общество
Преподавателей предлагают проверять у психиатра
Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Авто
Полиция ОАЭ стала приобретать российские вездеходы «Шаман»
На портале Минпромторга России появилась информация, что полиция ОАЭ стала закупать российские вездеходы «Шаман».
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Технологии
Российские банки обнаружили на Android новый вирус, похищающий деньги
Российские банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью нового вируса, использующего уязвимости в приложениях операционной системы Android.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
Происшествия
В Псковской области перевернулся автобус с детьми
В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Общество
Завершено строительство моста через Амур в Китай
Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Общество
Ургант посоветовал губернатору «не опускать руки»
Телевизионный юморист Иван Ургант советует губернатору Вадиму Шумкову "не опускать руки".
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Технологии
Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI
Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Единоборства
Конор Макгрегор проведет бой с Дональдом Серроне в Лас-Вегасе
Знаменитый ирландский боец Конор Макгрегор намерен провести бой с американцем Дональдом Серроне. Об этом сообщает телеканал ESPN.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Общество
Госдума может запретить банкам брать комиссию по платежам за ЖКУ
Законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам готовится внести в Госдуму фракция «Единая Россия».
Общество
Суд заочно арестовал раввина по делу о «библиотеке Шнеерсона»
Тверской суд Москвы заочно арестовал раввина Шалома Дов-Бер Левина, директора и куратора Центральной исследовательской библиотеки им. Хабада-Любавича.
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Политика
Депутат Рады предложила «приглушить» свободу слова на Украине
Киеву следует «приглушить» на Украине свободу слова, заявила народный депутат от «Слуги народа» и журналист Ольга Василевская-Смаглюк.
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Общество
В Сербии построили участок «Турецкого потока»
Политика
Медведчук: Украина рискует остаться без контракта по газу
Украина рискует остаться без контракта по газу. Так считает лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".