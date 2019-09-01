Футбол

Нева СпортНева Спорт«Краснодар» официально расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Информация об этом появилась на сайте команды. Согласно заявлению пресс-службы клуба, сегодня, 20 сентября, расторжение соглашения Мамаева с клубом было оформлено.
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