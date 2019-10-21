Футбол

Pravda.RuPravda.Ru«Краснодар» оправдал потерю очков в матче с «Динамо» ошибкой судьи

Динамо — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Григорий Морозов
3′
17′
Урош Спайич
32′
Маркус Берг
Сильвестр Игбоун
33′
35′
Александр Мартынович
Владимир Рыков
45′+1′
Шарль Каборе
54′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
57′
66′
Юнес Намли
Мануэл Фернандеш
Роман Нойштедтер
72′
72′
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
76′
Маркус Берг
Даниил Уткин
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
78′
Константин Рауш
81′
Себастьян Шиманьски
Мигел Филипе Кардозу
82′
87′
Магомед-Шапи Сулейманов
"Краснодар" в Twitter опубликовал видео момента из матча с "Динамо", в котором по мнению клуба арбитр мог назначить пенальти. В пресс-службе "быков" считают, что Михаил Вилков должен был указать на "точку" в последней атаке на 95-й минуте.
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