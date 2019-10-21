"Краснодар" в Twitter опубликовал видео момента из матча с "Динамо", в котором по мнению клуба арбитр мог назначить пенальти. В пресс-службе "быков" считают, что Михаил Вилков должен был указать на "точку" в последней атаке на 95-й минуте.

«Краснодар» оправдал потерю очков в матче с «Динамо» ошибкой судьи

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