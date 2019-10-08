Футбол
Vprognoze.ru«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»
Отмечается, «Краснодар» хочет, чтобы Сулейманов окреп, а уже после этого перешел в европейский клуб. «Боруссия» за трансфер россиянина предлагала более 20 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 10:53, Вашингтон
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Происшествия
Истребитель F-16 разбился в Германии
Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Известия 10:24
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Космос
Ученые увидят планеты с земной атмосферой через десятилетие
Замдиректора Института физики твердого тела РАН, профессор Эдуард Девятов уточнил, что на планетах с атмосферой крайне сложно что-либо рассмотреть.
Телеканал 360° 09:16
Общество
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
Известия 09:10
Происшествия
Обвиняемого в убийстве студентки в подмосковном Домодедово арестовали
Следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней студентки 34-летнему жителю Подмосковья, в настоящее время мужчина арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 06:16
Политика
Путин встретится с 19 новыми губернаторами 9 октября
Президент России Владимир Путин в среду, 9 октября, проведет встречу с 19 новыми губернаторами, сообщили в пресс-службе Кремля.
Народные новости 08:08
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru вчера в 07:11
Общество
Уткин хочет обсудить с Канделаки свою импотенцию
Экспресс газета 10:41
Экономика
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.
Коммерсантъ 10:26
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости вчера в 02:11
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении
Звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей Сэйнта, Чикаго и Псалма в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви.
Life.ru вчера в 14:36
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Космос
Сатурн превзошел Юпитер по количеству лун
До сих пор лидером по числу лун являлся Юпитер. У него насчитывается 79 спутников.
Российская газета 10:43
Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14
Авто
В Польше создали монстр-трак с колесами от «Кировца»
По данным местной радиостанции RMF, высота машины составляет 3,5 метра, а длина — более 10 м. Новинку построили на базе пикапа Nissan Titan, а 26-дюймовые колеса конструктор позаимствовал у российского трактора «Кировец».
SpeedMe 07:03
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
Армия и оружие
ВВС Турции атаковали базу курдов на севере Сирии
Ранее телеканал «360» сообщал со ссылкой на сирийские СМИ, что турецкие ВВС ударили по контрольно-пропускному пункту на рубеже между Сирией и Ираком.
Политическая Экспертиза вчера в 15:50
Единоборства
Боец ММА из Узбекистана скончался после поединка на турнире в Грозном
Боец смешанных единоборств (MMA) из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался через несколько дней после поражения в поединке на турнире ACA 100 в Грозном, сообщает sports.uz.
РИА Новости вчера в 13:55
Политика
Опубликованы отпускные фото Владимира Путина в Сибири
Путин погулял по тайге, собирал грибы, поднялся в горы. Фото опубликованы на сайте Кремля.
Аргументы недели вчера в 08:44
Экономика
Глава МВФ прогнозирует падение мировой экономики
Мировая экономика из-за глобальных торговых конфликтов потеряет около 700 миллиардов долларов к следующему году или около 0,8% мирового ВВП.
УтроNews 10:50
Футбол
Правительство Нидерландов отказывается от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия. Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды.
Аргументы недели 06 октября в 02:40
Общество
На Запашного пожаловались в СК после иска из-за высказываний Доренко
В заявлении «Творческого объединения цирковых коллективов» речь идет об иске, который был подан к учредителю радиостанции «Говорит Москва» из-за слов журналиста Сергея Доренко о «звереубийце» Запашном.
Lenta.ru вчера в 13:20