Футбол
Vprognoze.ru«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»
Отмечается, «Краснодар» хочет, чтобы Сулейманов окреп, а уже после этого перешел в европейский клуб. «Боруссия» за трансфер россиянина предлагала более 20 миллионов евро.
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Политика
Украина обвинила Россию в обмане трибунала о задержанных кораблях
Россия якобы предоставила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех кораблей, которые были задержаны в результате инцидента в Черном море, заявил «Украинским новостям» командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестила детей в Армении
Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни посетила Святой Эчмиадзин, где крестила своих детей.
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Общество
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Политика
В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа
Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Напомним, что изначально Усик должен был боксировать против не имеющего поражений Тайрона Спонга, однако в понедельник стало известно, что Спонг провалил тест на допинг, и его сняли с боя.
Наука
Британцы разработают гибридный самолет для региональных перевозок
Британцы разработают гибридный самолет для внутренних региональных перевозок.
Политика
США ввели визовые санкции против правительства КНР
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что визовые санкции в отношении чиновников правительства КНР и членов Коммунистической партии реализуются из-за «жестокого обращения с уйгурами».
Происшествия
Против судьи из Анапы возбудили дело о взятке на 64 млн рублей
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Политика
Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге
СМИ опубликовали видеозапись с отдыха президента РФ Владимира Путина и главы министерства обороны России Сергея Шойгу в сибирской тайге.
Общество
Мосгорсуд отменил возврат дела Серебренникова в прокуратуру
Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда о возврате в прокуратуру дела Серебренникова. Материалы дела вновь будут рассмотрены в суде.
Шоу-бизнес
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Политика
Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины.
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Происшествия
Сбербанк заявил об утечке данных пяти тысяч клиентов
В Сбербанке утверждают, что сотрудник, совершивший преступление, продал в общей сложности пять тысяч учетных записей кредитных карт.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Экономика
Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян
Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.
Авто
Новым гендиректором Nissan выбран Макото Уcида
Новым генеральным директором концерна Nissan Motor выбран менеджер Макото Усида, занимающий в настоящее время пост президента китайского совместного предприятия Nissan.
Армия и оружие
Реальная цена атаки на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии
Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября привели к тому, что добыча нефти королевства была сокращена вдвое, на 5,7 млн баррелей в день, что составило 5% от мировых поставок нефти.
Здоровье
Коридорами больниц: как лечат детей в Белгородской области
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) детям является одним из приоритетных направлений развития в регионе, которое входит в реализацию нацпроекта «Здравоохранение».
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
Киберспорт
Solo принял участие в шоу «Вечерний Ургант»
В шоу "Вечерний Ургант" от 8 октября показали эпизод с профессиональным игроком команды Virtus.pro - Алексеем "Solo" Березиным.
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Россия вновь, как и в 2018 году, заняла 43-е место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) "Индекс глобальной конкурентоспособности".
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Происшествия
Кинологи оценили советы МЧС о способах остановить агрессивную собаку
Кинологи прокомментировали РБК рекомендации МЧС России о том, как можно остановить собирающуюся напасть агрессивную собаку.