Футбол
Vprognoze.ru«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»
Отмечается, «Краснодар» хочет, чтобы Сулейманов окреп, а уже после этого перешел в европейский клуб. «Боруссия» за трансфер россиянина предлагала более 20 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 06:17, Вашингтон
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
RT на русском вчера в 08:31
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Известия 02:20
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Политика
Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка
Допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала состояние российско-американских отношений.
RT на русском 01:54
Политика
Преемник Могерини намерен сохранять антироссийские санкции
Жозеп Боррель сменит Федерику Могерини на посту главы дипломатии ЕС с 1 ноября 2019 года, если будет утвержден на этом посту Европарламентом, пишут «Известия».
Русская Планета 01:03
Происшествия
Басманный суд продлил домашний арест Майкла Калви
Басманный суд Москвы во вторник продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:06
Политика
Песков оценил сообщения о планах США по Договору об открытом небе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что американская администрация рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу.
RT на русском 05:50
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Шоу-бизнес
Соловьев посоветовал Собчак «заняться мужем», а не постить фейки
URA.Ru вчера в 14:05
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы
Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.
Ugpressa.ru вчера в 12:02
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Российские пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic.
UfaTime.ru вчера в 16:50
Энергетика
Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть
«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.
РБК 05:07
Политика
Песков прокомментировал идею подключения США к «нормандскому формату»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников.
РИА Новости 05:29
Происшествия
Контейнеровоз сел на мель вблизи Владивостока
АиФ Владивосток 00:42
Кино
В Китае заблокировали мультсериал «Южный парк»
Речь идет о второй серии 23-го сезона, которая называется "Банда в Китае".
Эхо Москвы вчера в 13:31
Армия и оружие
Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде
Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
Ferra вчера в 03:56
Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru вчера в 09:07
Армия и оружие
ВВС Турции атаковали базу курдов на севере Сирии
Ранее телеканал «360» сообщал со ссылкой на сирийские СМИ, что турецкие ВВС ударили по контрольно-пропускному пункту на рубеже между Сирией и Ираком.
Политическая Экспертиза вчера в 15:50
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru 04:10
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Экономика
Экс-глава «Магнита» нашла новую работу
Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
РБК 06:05
Политика
В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Lenta.ru 00:54
Гаджеты
TSMC перешла к полномасштабным поставкам 7-нм продуктов второго поколения
Уместно напомнить, что AMD планирует выпустить 7-нм продукты второго поколения в третьем квартале следующего года — ожидается, что это будут серверные процессоры EPYC семейства Milan с архитектурой Zen 3. Руководство TSMC не раз подчёркивало, что почти все клиенты компании, использующие 7-нм техпроцесс первого поколения, со временем перейдут на второе поколение 7-нм технологии.
3DNews 02:32
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Политика
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Новым премьером стал помощник президента страны Ильхама Алиева Али Асадов, за которого единогласно проголосовали все 105 депутатов.
Известия 05:08
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
РИА Новости 04:26
Здоровье
Влияние грибов на развитие рака раскрыли ученые
Соловей.Инфо 02:07