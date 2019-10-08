Футбол
Vprognoze.ru«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»
Отмечается, «Краснодар» хочет, чтобы Сулейманов окреп, а уже после этого перешел в европейский клуб. «Боруссия» за трансфер россиянина предлагала более 20 миллионов евро.
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Энергетика
Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году
Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году в связи с запуском БелАЭС, сообщил министр энергетики страны Виктор Каранкевич.
RT на русском 07:07
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Политика
В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе
Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
RT на русском 06:33
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
РИА Новости 06:56
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
RT на русском вчера в 20:16
Космос
Видео: новые испытания перспективного палубника для ВМС США
Как отметили по этому поводу представители Boeing, компания «продолжает строгую программу летных испытаний беспилотного воздушного заправщика для ВМС США».
Naked Science 07:29
Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:26
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Политика
Открыли правду о работе депутатов ГосДумы и их заработной плате
За все время «против» голосовали депутаты всех фракций менее чем в 1% случаев, в 0,6% – воздержались, в 26% – не нажимали кнопку голосования.
СРБ 07:05
Гаджеты
Компания Apple вернулась в тройку лидеров продаж смартфонов в России
Компания Apple во второй половине сентября отвоевала третье место по продажам смартфонов в России.
Известия вчера в 20:30
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Политика
Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Life.ru вчера в 23:58
Экономика
ФНС рассказала о высоком уровне «серых» зарплат в России
Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук сообщила об обнаружении ведомством существенного расхождения данных о расходах россиян и их официальных доходах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:20
Армия и оружие
Песков: США не предупредили Россию о выводе войск из Сирии
США не предупреждали Россию о выводе своих войск из Сирии, а Турция не уведомляла о вводе своего контингента на территорию страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 05:40
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Единоборства
Соперник Усика Спонг провалил допинг-тест перед боем
Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Тайрон Спонг, являющийся соперником Александра Усика в дебютном поединке украинца в супертяжелом весе, провалил свой допинг-тест.
RuNews24.ru 03:33
Фигурное катание
Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную
Нева Спорт вчера в 08:03
Происшествия
В Самаре участники шумного заезда блогера Гасанова заплатят штрафы
Российская газета 07:10
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Общество
Крафтовое пиво в России оказалось под угрозой запрета
С 2021 года в силу вступает новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, однако в нем производство крафтового пива не предусмотрено.
Lenta.ru 01:18
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Политика
Киев обвинил Россию в срыве встречи лидеров «Нормандской четверки»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко обвинил Россию в выдвижении все новых условий, чтобы не проводить встречу лидеров "Нормандской четверки".
Накануне.Ru 07:02
Авто
Компания Aston Martin показала родстер Vantage
В преддверии премьеры, которая состоится в ближайшие месяцы, Aston Martin выпустил первые изображения нового Vantage Roadster, в виде тестового прототипа.
32CARS.ru вчера в 03:37
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Политика
Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву
В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
РБК вчера в 11:10