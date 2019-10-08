Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ru«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»

Отмечается, «Краснодар» хочет, чтобы Сулейманов окреп, а уже после этого перешел в европейский клуб. «Боруссия» за трансфер россиянина предлагала более 20 миллионов евро.
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Источник: «Краснодар» отказался продавать Сулейманова «Боруссии» Д

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Источник: «Краснодар» отверг предложение «Боруссии» по Магомеду-Шапи Сулейманову

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«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию» более чем за 20 млн евро

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Источник: «Краснодар» отказался продать Сулейманова в дортмундскую «Боруссию»

Sportbox.RU03:10

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РБК00:01
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
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