РПЛ

Российская газетаРоссийская газета«Краснодар» отыграл два мяча с «Ростовом» на последних минутах

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
34′
Алексей Ионов
41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
46′
53′
Ивелин Попов
57′
Роман Еременко
63′
Дмитрий Чистяков
69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Мануэл Фернандеш
Юнес Намли
72′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
75′
77′
Бактиер Зайнутдинов
79′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
86′
Данил Глебов
Рагнар Сигурдссон
Иван Игнатьев
90′+3′
Урош Спайич
90′+5′
"Быки" оба своих мяча забили уже в компенсированное время. Таким образом, после первого круга донской клуб, набрав 30 очков, вышел на второе место в первенстве. Их отставание от лидирующего "Зенита" составляет три балла.
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