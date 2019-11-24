Футбол
LiveSport.ru«Краснодар» переиграл «Арсенал» в Туле
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|7′
Тонни Вильена
|15′
Мануэл Фернандеш
Вандерсон Соуза
|16′
Александр Мартынович
|25′
Сергей Петров
Виктор Альварес
|25′
|28′
Маркус Берг
Евгений Луценко
|43′
|57′
Маркус Берг
Юрий Газинский
|61′
Даниил Уткин
Егор Шамов
|62′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
|66′
|67′
Тонни Вильена
Игорь Горбатенко
Александр Ломовицкий
|76′
|79′
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Стоцкий
|90′+3′
Иван Игнатьев
Гия Григалава
|90′+5′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
50
Шамов
4
Бауэр
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
20
Чаушич
71
Денисов
70
Костадинов
27
Ломовицкий
48
Луценко
22
Лесовой
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьолусон
6
Рамирес
89
Стоцкий
47
Уткин
8
Газинский
52
Вильена
10
Вандерсон
17
Игнатьев
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. Счет в матче на 7-й минуте открыли гости. Де Вильена дали пробить из-за штрафной, мяч после рикошета отправился в ворота «Арсенала».
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