Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Краснодар» переиграл «Арсенал» в Туле

Арсенал (Тула) — Краснодар
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
7′
Тонни Вильена
15′
Мануэл Фернандеш
Вандерсон Соуза
16′
Александр Мартынович
25′
Сергей Петров
Виктор Альварес
25′
28′
Маркус Берг
Евгений Луценко
43′
57′
Маркус Берг
Юрий Газинский
61′
Даниил Уткин
Егор Шамов
62′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
66′
67′
Тонни Вильена
Игорь Горбатенко
Александр Ломовицкий
76′
79′
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Стоцкий
90′+3′
Иван Игнатьев
Гия Григалава
90′+5′
Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. Счет в матче на 7-й минуте открыли гости. Де Вильена дали пробить из-за штрафной, мяч после рикошета отправился в ворота «Арсенала».
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