Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. Счет в матче на 7-й минуте открыли гости. Де Вильена дали пробить из-за штрафной, мяч после рикошета отправился в ворота «Арсенала».

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Транспорт Дополнительные поезда запустят на МЦД в пиковые часы На Московских центральных диаметрах в пиковые часы будут запущены дополнительные поезда для сокращения интервалов движения, сообщает страница МЦД в соцсети "ВКонтакте".

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