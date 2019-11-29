Футбол

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы

Краснодар — Базель
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
52′
Магомед-Шапи Сулейманов
Юнес Намли
57′
Юрий Газинский
63′
68′
Кемаль Адеми
Артур Кабрал
Ари
72′
Ари
73′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
73′
Кристиан Рамирес
76′
Юрий Газинский
Руслан Камболов
82′
85′
Ноа Окафор
Кевен Бюа
86′
Валентин Штокер
Афимико Пулулу
Александр Мартынович
90′+3′
90′+3′
Фабиан Фрай
Ари
90′+5′
90′+5′
Омар Альдерете
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в родных стенах переиграл швейцарский «Базель». «Быки» одержали победу со счётом 1:0 и сохранили шансы на выход в плей-офф турнира.
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