Футбол
Свободная Пресса«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
Вандерсон Соуза
|52′
Магомед-Шапи Сулейманов
Юнес Намли
|57′
Юрий Газинский
|63′
|68′
Кемаль Адеми
Артур Кабрал
Ари
|72′
Ари
|73′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
|73′
Кристиан Рамирес
|76′
Юрий Газинский
Руслан Камболов
|82′
|85′
Ноа Окафор
Кевен Бюа
|86′
Валентин Штокер
Афимико Пулулу
Александр Мартынович
|90′+3′
|90′+3′
Фабиан Фрай
Ари
|90′+5′
|90′+5′
Омар Альдерете
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
47
Уткин
77
Камболов
52
Вильена
21
Намли
9
Ари
10
Вандерсон
1
Омлин
5
Видмер
36
Бергстрём
6
Альдерете
15
Риверос
19
Пулулу
4
Джемерт
10
Кампо
20
Фрай
33
Бюа
98
Кабрал
Базель
Расстановка 4‑5‑1
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в родных стенах переиграл швейцарский «Базель». «Быки» одержали победу со счётом 1:0 и сохранили шансы на выход в плей-офф турнира.
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Bookmaker-ratings.ru10:43
Победное фото «Краснодара» из раздевалки после матча с «Базелем» в Лиге Европы
Sport24.ruвчера в 19:36
Решающий бой впереди. Футболисты «Краснодара» обыграли «Базель» в матче Лиги Европы
ТАСС Спортвчера в 19:43
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
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