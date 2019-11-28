Футбол

Вести.RuВести.Ru«Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Базель» в Лиге Европы

Краснодар — Базель
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 28 ноября
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
52′
Магомед-Шапи Сулейманов
Юнес Намли
57′
Юрий Газинский
63′
68′
Кемаль Адеми
Артур Кабрал
Ари
72′
Ари
73′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
73′
Кристиан Рамирес
76′
Юрий Газинский
Руслан Камболов
82′
85′
Ноа Окафор
Кевен Бюа
86′
Валентин Штокер
Афимико Пулулу
Александр Мартынович
90′+3′
90′+3′
Фабиан Фрай
Ари
90′+5′
90′+5′
Омар Альдерете
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены обыграл швейцарский "Базель" с минимальным счетом – 1:0. Победу "быкам" принес нападающий Ари, реализовавший пенальти на 72-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Что «Краснодар» показал «Хетафе», как русский босс разбудил футбол в Швеции и чем живет футбольная легенда Сочи. Лучшие тексты 29 ноября

Матч ТВвчера в 14:02

Ари: Я не специально получил красную карточку и готов лететь на матч с «Хетафе»

Bookmaker-ratings.ruвчера в 10:43

Газинский оценил шансы «Краснодара» на выход в плей-офф Лиги Европы

Кубанские новости28 ноября в 23:58

ЦСКА опять 4-й, Россия прошла Бразилию в пляжке, победы «Астаны» над «МЮ» и «Краснодара» над «Базелем», срок для болельщика за драку с омоновцем и другие новости утра

Sports.ru28 ноября в 23:00

Эксперты: шансы «Краснодара» выйти в плей-офф Лиги Европы невелики

Чемпионатвчера в 03:00

«Краснодар» обыграл «Базель», одержав третью победу подряд в Лиге Европы

Vprognoze.ru28 ноября в 14:46

Решающий бой впереди. Футболисты «Краснодара» обыграли «Базель» в матче Лиги Европы

ТАСС Спорт28 ноября в 19:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Коммерсантъ вчера в 20:06
Происшествия

Спасший девочку иркутский школьник вручил Емельяненко пояс чемпиона

Пояс чемпиона бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко, который в поединке одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, вручил школьник из Иркутска, десятиклассник Вячеслав Дорошенко.
РБК вчера в 18:59
Футбол

Радимов вспомнил, как фанаты «Спартака» оскорбляли его жену

Ранее Дзюба ответил на вопрос об оскорблениях болельщиков в свой адрес.
RT на русском 03:00
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.
Газета.Ru вчера в 07:58
Происшествия

На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР

В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Российская газета 05:07
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК 27 ноября в 14:41
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице

На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице.
Российская газета 05:51
Политика

Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Известия вчера в 11:49
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

РИА Новости вчера в 05:57
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Политика

Путин в конце декабря проведет встречу с крупным российским бизнесом

Президент Владимир Путин планирует в конце декабря провести ставшую уже традиционной встречу с руководителями крупного российского бизнеса.
ТАСС 03:41
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Политика

Бросивший в Януковича яйцо украинец стал заместителем губернатора

Янукович упал, охрана скрутила бросавшего. Им оказался студент Дмитрий Романюк. Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год.
Lenta.ru 05:57
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

На Украине признаны виновными 59 человек в делах Майдана

На Украине суд признал виновными 59 человек в делах Евромайдана, по отношению к 46 приняты обвинительные акты.
Газета.Ru 05:23
Гаджеты

Samsung поможет Intel справиться с дефицитом процессоров

Компания Samsung Electronics согласилась поставлять Intel центральные процессоры для компьютеров, чтобы помочь решить проблему с их дефицитом.
iXBT.com 28 ноября в 11:58
Автоспорт

Ферстаппен стал лучшим на третьей тренировке в Абу-Даби, Квят — 12-й

Sportbox.RU 06:09
Шоу-бизнес

Эшли Грэм сделала обнаженное фото, показав целлюлит

31-летняя модель любит сниматься в бикини и облегающих платьях, чтобы все обращали внимание на ее фигуру.
RuNews24.ru 06:03
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 28 ноября в 07:49
Футбол

Въезд россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 хотят упростить

Шенгенские визы могут начать выдавать по упрощенной схеме российским болельщикам, которые соберутся на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, заявил исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен.
Аргументы и Факты 05:53
Происшествия

Полиция установила личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Скотленд-Ярд установил личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщила газета The Guardian.
Известия вчера в 19:40
Происшествия

Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани

Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Известия 02:55
Происшествия

Среди пострадавших в Гааге оказались дети

Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
Мойка78 вчера в 18:54
Происшествия

Сыктывкарский педофил, пристававший к школьнице, попал на видео

Первоисточник Сыктывкар вчера в 03:46
Футбол

Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса

Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
Российская газета 04:42
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК 28 ноября в 18:34
Авто

Представили бюджетный кроссовер Kia Seltos с премиальным тюнингом

Скоро в РФ начнутся продажи доступного кроссовера Kia Seltos, который является одним из самых дешевых представителей сегмента SUV.
Car.ru 28 ноября в 12:36
Музыка

Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу шоу «Голос»

Экономика сегодня 05:24
Политика

На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России

Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина» допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза о том, что цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору.
RT на русском 02:07
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное