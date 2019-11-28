В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены обыграл швейцарский "Базель" с минимальным счетом – 1:0. Победу "быкам" принес нападающий Ари, реализовавший пенальти на 72-й минуте.

«Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Базель» в Лиге Европы

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