Футбол

Кубанские новостиКубанские новости«Краснодар» победил «Базель» в матче Лиги Европы

Лидирует «Базель» с 10 баллами. В следующий матч «Краснодар» проведет в рамках чемпионата России против «Тамбова». Игра состоится 2 декабря в кубанской столице.
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«Краснодар» — «Базель» — 1:0. Видеообзор матча Лиги Европы

Sport.ruвчера в 14:00

«Краснодар» победил «Базель» в матче Лиги Европы

Кубанские новостивчера в 12:44

Газинский выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч ЛЕ против «Базеля»

Sportbox.RUвчера в 09:57

Ари в огне: победный гол и удаление. «Краснодар» обыграл «Базель»

Спорт-Экспрессвчера в 13:05

Газинский выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч ЛЕ против «Базеля»

Матч ТВвчера в 09:57

«Краснодар» — «Базель» — 1:0, 28 ноября 2019, обзор матча Лиги Европы

Чемпионатвчера в 13:10

Газинский и Крицюк выйдут в старте «Краснодара» на матч с «Базелем»

РИА Новостивчера в 09:47
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Сообщается, что Dacia Sandero получит в третьем поколении новую платформу.
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

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Россия и Украина активизируют работу над контрактом по транзиту газа

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