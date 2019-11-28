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Кубанские новости«Краснодар» победил «Базель» в матче Лиги Европы
Лидирует «Базель» с 10 баллами. В следующий матч «Краснодар» проведет в рамках чемпионата России против «Тамбова». Игра состоится 2 декабря в кубанской столице.
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Газинский выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч ЛЕ против «Базеля»
Sportbox.RUвчера в 09:57
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